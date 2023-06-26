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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أمناء 15 مايو" يناقش قضايا قطاعات الصحة والتعليم والصناعة

15 مايو
15 مايو

عقد اليوم، الاجتماع الشهري لمجلس أمناء المدينة في 15 مايو في قاعة الاجتماعات بمقر جهاز المدينة، برئاسة المهندس ربيع حمدون رئيس المجلس، وحضور مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو ونواب رئيس الجهاز والمعاونين وجميع الإدارات المعنية بالجهاز.

بدأت الجلسة بكلمة من المهندس ربيع حمدون رئيس مجلس الأمناء، حيث هنأ سامح الشافعي لتوليه إدارة التنمية بجهاز المدينة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق، كما تمت مناقشة بعض القضايا الهامة المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والطب البيطري.         

قطاع التعليم                         

وأشار سعيد عطية إلى المجهودات التي يقوم بها جهاز المدينة برئاسة المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة. وأفاد بأنه سيتم عمل صيانة لجميع المدارس التي تحتاج إلى رفع كفاءتها، وأكد على أنه يتابع امتحانات الثانوية العامة بصفة دورية من خلال تفقد جميع اللجان أثناء سير الامتحانات للوقوف على إزالة أي عقبات قد تواجه أبنائنا الطلاب بالمدينة.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة، بأنه تم التنسيق مع الإدارة التعليمية لإنشاء مدرسة دولية تخدم جميع أبنائنا بالمدينة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات حيال ذلك، لافتًا بأن جهاز المدينة يعمل على توفير كافة الخدمات التعليمية لجميع أبنائنا من الطلاب بالمدينة.

إنشاء مدرسة تمريض في المدينة

وأضاف الدكتور مجدي عابد، مدير الإدارة الطبية بالمدينة، أن الإدارة ستقوم بتنظيم عدة قوافل طبية متخصصة مجانية، كما سيتم تشغيل مركز طبي قريب يعمل حتى الساعة 12 منتصف الليل بشكل دوري لتسهيل إجراءات التصاريح اللازمة للدفن، وذلك حتى يتم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب صحي نموذجي يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة جميع المواطنين في المدينة.

وفي قُطاع الطب البيطري: تم مناقشة عدة موضوعات هامة، من بينها مكافحة الكلاب الضالة والحد من انتشارها، وضرورة تكثيف الحملات على المطاعم ومحلات الأكلات السريعة في المدينة.          

قطاع الغاز الطبيعى 

أفاد المهندس محمد حلاوة، مدير عام التنفيذ في شركة تاون جاز، بأنه يتم حاليًا إنهاء بعض المشكلات المتعلقة بمشروع دار مصر لتوصيل خدمة الغاز لسكان المشروع. 

وأضاف أنه سيقوم بتذليل كافة العقبات لتوصيل الغاز إلى كمبوند دار مصر، ومن جانبه شدد رئيس الجهاز، المهندس مصطفى السعيد، على سرعة إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من الأعمال.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع مسؤولي شركة الغاز لإزالة كافة العقبات حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال داخل مشروع دار مصر.

وأفاد المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية المستثمرين بأن المنطقة الصناعية تتضرر من قطع خطوط الاتصالات والإنترنت لفترات طويلة، مما يعوق بعض الشركات التي تقوم بأعمال التصدير والاستيراد، والتي يتوقف نجاحها على وجود إنترنت بصفة مستمرة.

القضايا قطاع التعليم الصحة مجلس أمناء

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