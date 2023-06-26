صندوق مكافحة الإدمان: ارتفاع عدد المؤسسات العلاجية لـ30 مركزًا بأنحاء الجمهورية

قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه على مدار الأيام الماضية تم عقد العديد من اللقاءات والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وأضاف"وهبة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخدمات العلاجية للمتعاطين تقدم مجانًا وتمتد حتى التأهيل النفسي والتمكين الاقتصادي للمتعافين وتمويل مشاريع خاصة بهم، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، وجهت بزيادة توفير مشاريع للمتعافين.

افتتاح أول مركز للتعافي بسواعد المتعافين

وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية ساهم في ارتفاع عدد مراكز التعافي إلى 30 مركز بـ17 محافظة، وسيتم افتتاح مركز جديد في قنا وآخر بالجيرة وبالتحديد بمنطقة إمبابة وهو أكبر مركز على مستوى الشرق الأوسط، وللمرة الأولى تم بنائه بسواعد المتعافين، وجاري الإعداد لإنشاء 5 مراكز وأحدهم في قرى حياة كريمة بالغربية ودمياط.

وأكد انه يتم عمل حملات توعية للشباب من خطورة الإدمان وكان هناك توجيهات من الرئيس بتوعية الشباب في المناطق المطورة عن خطورة الإدمان، وكذلك توعية الأسر حول أهمية الاكتشاف المبكر لتعاطي أبنائهم وكيفية التواصل مع الخط الساخن.