مصايف الإسكندرية تعلن استعدادات الشواطئ لاستقبال "الأضحى"

عقد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اجتماعًا مع عمال شواطئ الإسكندرية المعينين للعمل على الشواطئ المجانية والعامة بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال فترة اجازات عيد الاضحى المبارك وموسم صيف 2023.

وقال عبد الرازق إنه تم الاجتماع أكثر من مرة خلال الأيام السابقة مع كل من (عمال شماسي ومحصلين وعمال نظافة ومنقذين ومسعفين)، مؤكدًا أن نجاح موسم الصيف يعتمد بنسبة كبيرة علي أدائهم والتزامهم بتعليمات التشغيل.

ونوه رئيس مصايف الإسكندرية إلى أن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وهى التي تستحق كل الدعم وعلينا أن نوفر لهم كل سبل الراحة على الشواطئ.

أضاف أننا يجب أن نتنافس مع الشواطئ المؤجرة في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما حذر عمال الشواطئ من أية محاولة لاستغلال الرواد وفرض الاتاوات عليهم وانه لن يسمح بعودة تلك الظاهرة للشواطئ مرة اخري.

وحث رئيس الإدارة العمال على أن تكون شواطئنا واجهه حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها وشدد علي ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياة وحسن استقبال الرواد.

وأشار إلى أن هناك خطة لإنتشار كل مفتشي الإدارة على كل شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي لتحقيق أقصى درجات الإنضباط وحل أى مشكلة فور حدوثها طبقا لتوجيهات المحافظ.

كما تم التنسيق مع الاحياء لإصدار توجيهاتهم لإدارات الشواطئ بالأحياء للتأكد من الآتي:

-جاهزية الشواطئ والكافتيريات لإستقبال الرواد -وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية بالشواطئ. -التأكد من توافر أدوات وحدة الإسعاف بكل شاطئ.

-التأكد من جاهزية منظومة الإنقاذ ورايات البحر وجاهزية الشواطئ بأدوات الإنقاذ (الجيت سكى ابراج المراقبة -سترات النجاه -اطواق النجاه ).

-تفعيل منظومة الشكاوى عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف،ومواقع التواصل الاجتماعي وارقام الشكاوى لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالمحال العامة والشواطئ والكافتيريات والممرات.

-تفعيل منظومة الاعلان عن نسب اشغال الشواطئ كل ساعتين علي موقع الإدارة، وتوجيه الرواد إلى الشواطئ التى مازالت تسمح نسب أشغالها باستقبالهم.

-رفع كفاءة وصيانة معدات البحر من شماسي وكراسي وترابيزات وإمداد الشواطئ بمعدات إضافية استعدادا لإرتفاع نسبة الاشغال خلال أيام العيد.