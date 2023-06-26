بعد انضمام كوليبالي.. لاعبون أفارقة سبق لهم ارتداء قميص الهلال السعودي

بات السنغالي خاليدو كوليبالي، أحدث صفقات فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف «الزعيم» في الموسم الجديد.

وكان نادي الهلال، قد أعلن أمس الأحد، تعاقده رسميًا مع خاليدو كوليبالي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث مواسم، حتى صيف عام 2026.

وبات كوليبالي، الصفقة الثانية للهلال، في «الميركاتو» الصيفي، بعد التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز، لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأصبح خاليدو كوليبالي، أحدث اللاعبين الأفارقة الذين ارتدوا قميص الهلال، حيث سبق للفريق السعودي، أن تعاقد مع العديد من النجوم الأفارقة على مدار العقود السابقة.

ويستعرض «الدستور» قائمة اللاعبين الأفارقة الذين سبق لهم اللعب بقميص الهلال السعودي.

تونس

يعد نجيب الإمام، نجم المنتخب التونسي، أول اللاعبين من قارة إفريقيا، الذين ارتدوا قميص الهلال السعودي.

وانضم الإمام للهلال، في عام 1978، بعد تجربة طويلة مع فريق الملعب التونسي.

وجاء انتقال نجيب الإمام إلى صفوف «الزعيم» بعد ظهوره بشكل متميز مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 1978 بالأرجنتين.

وقدم نجيب الإمام، مسيرة رائعة، مع فريق الهلال السعودي، الذي كان يضم في ذلك الوقت، النجم البرازيلي المتميز ريفيلينو.

واستمر النجم التونسي مع الهلال، حتي رحل عنه في عام 1981.

كما لعب مواطنه على الكعبي، لصفوف الهلال، خلال فترة السبعينيات، من القرن الماضي.

وخاض التونسي عيادي الحمروني، النجم السابق للترجي، تجربة احترافية قصيرة مع نادي الهلال، في أواخر التسعينيات.

ولعب فوزي الرويسي، النجم السابق للنادي الإفريقي التونسي، لفريق الهلال لمدة موسم واحد (1994-1995).

المغرب

احترف العديد من اللاعبين المغاربة في صفوف الهلال السعودي، كان أولهم أحمد بهجة، النجم السابق لمنتخب «أسود الأطلس».

وانضم بهجة، لصفوف الهلال في موسم (1994-1995)، حيث قاده لتحقيق كأس ولي العهد السعودي، وكأس الأندية العربية الأبطال 1994، قبل أن ينتقل لصفوف مواطنه اتحاد جدة، في عام 1996.

كما خاض سعيد شيبة، تجربة احترافية مع الهلال، الذي انضم له في يوليو عام 1994، قادمًا من الفتح الرباطي، بعقد يمتد لموسمين.

ولعب صلاح الدين بصير، النجم السابق لمنتخب المغرب، ونادي الرجاء البيضاوي، لصفوف الهلال، لمدة عامين، من عام 1995 إلى 1997.

وساهم صلاح الدين بصير، في تتويج الهلال، بلقب كأس الأندية الآسيوية أبطال الكئوس 1996-1997، وكأس السوبر الآسيوي عام 1997، قبل أن يغادر «الزعيم» متجهًا إلى ديبورتيفو لاكرونا الإسباني.

ولعب يوسف شيبو، بقميص الهلال، لمدة موسم واحد (1995-1996).

وانضم يوسف العربي، المهاجم السابق للمنتخب المغربي، ولاعب أولمبياكوس اليوناني حاليًا، بقميص الهلال، خلال موسم 2011-2012، حيث ساهم في فوزه بلقب كأس ولي العهد السعودي.

ولعب مواطنه عادل هرماش، بقميص «الزعيم» لمدة ثلاثة مواسم، لمدة ثلاث سنوات، من 2011 إلى 2014، قادمًا إليه من نادي لانس الفرنسي.

وكان آخر اللاعبين المغاربة الذين لعبوا لفريق الهلال، أشرف بن شرقي، الذي انضم إليه في يناير عام 2018، قادمًا من الوداد البيضاوي المغربي.

ولعب بن شرقي، لمدة ستة أشهر فقط، قبل أن تتم إعارته لنادي لانس الفرنسي، في صيف عام 2018، لمدة موسم واحد، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى فريق الزمالك، في يوليو عام 2019.

مصر

يعد أشرف قاسم، المدافع السابق لفريق الزمالك ومنتخب مصر، هو أول لاعب مصري يرتدي قميص فريق الهلال.

وانضم قاسم إلى صفوف الفريق الهلالي، في بداية موسم 1993-1994، قادمًا من الزمالك، حيث أمضى النجم المصري مع «الزعيم» موسمًا واحدًا قبل أن يعود مجددًا للقلعة البيضاء.

ولعب قاسم مع الهلال، 27 مباراة، دون أن يتلقى بطاقة صفراء واحدة.

كما ارتدى أحمد علي، النجم السابق للإسماعيلي، قميص الهلال، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من «الدراويش»، في يناير عام 2011.

ولعب 18 مباراة (في كافة المسابقات المحلية) مع «الزعيم» سجل خلالها 5 أهداف.

ليبيا

يعد النجم الليبي طارق التائب، أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذي لعبوا مع فريق الهلال، خلال فترة الألفية الجديدة.

انضم التائب، إلى صفوف الهلال، في سبتمبر عام 2006، قادمًا من نادي غازي عنتاب التركي، حيث أمضى مع «الزعيم» ثلاثة مواسم قدم فيها مستويات رائعة.

وشارك التائب مع الهلال في 70 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 31 تمريرة حاسمة.

وساهم النجم الليبي، في تتويج الهلال، بلقب الدوري السعودي موسم 2007-2008، وكأس ولي العهد السعودي مرتين (2007-2008) و (2008-2009).

السنغال

لعب موسى نداو، النجم السابق للمنتخب السنغالي، لصفوف الهلال، خلال الفترة ما بين عامي 1992 إلى 1994، بعد مسيرة رائعة مع فريقه السابق الوداد البيضاوي المغربي.

وقدم نداو، مع الفريق السعودي، مستويات جيدة، على الرغم من عدم حصد الهلال، أي ألقاب محلية أو قارية.

كما لعب دايين فاييه، لصفوف الهلال، منذ عام 1999 وحتي عام 2001.

كوت ديفوار

انضم المهاجم الإيفواري كانديا تراوري، لصفوف الهلال، في عام 2004، قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

وقضى تراوري مع الهلال عدة أشهر، ليعود بعدها إلى ناديه السابق، النجم الساحلي.

كما مواطنه أليو سيبي بادارا، قميص الهلال، خلال الفترة ما بين 2002 إلى 2004، حيث انضم لاعب الوسط الإيفواري، إلى صفوف «الزعيم» قادمًا من النادي الإفريقي التونسي.

الكاميرون

لعب باتريك سوفو، المهاجم السابق لمنتخب الكاميرون، بقميص الهلال السعودي، لمدة ستة أشهر، خلال عام 2003.

وشارك سوفو، مع الهلال، في العديد من المباريات المحلية والقارية، وسجل المهاجم الكاميروني «هاتريك» في شباك فريق استقلال طهران الإيراني، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2002-2003، قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

نيجيريا

انضم ساموسون سياسيا، النجم السابق للمنتخب النيجيري، لصفوف الهلال، في يناير عام 1997، بعد تجربة مع أوستريا فيينا النمساوي.

أمضى المهاجم النيجيري، ستة أشهر فقط مع الهلال، قبل أن يغادر «الزعيم» دون تحقيق إنجاز يذكر.

كما لعب مبواس منجوت، مع الهلال، في عام 2000، حيث أمضى معه فترة قصيرة، شهدت تتويجه مع الفريق بلقب كأس السوبر الآسيوي 2000.

وتعاقد الهلال، مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، في يناير عام 2022، قادمًا من مواطنه الشباب.

وقدم إيجالو، مستويات رائعة مع الهلال، حيث شارك معه في 57 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا.

وساهم النجم النيجيري، في تتويج الهلال، بلقب الدوري السعودي 2021-2022، وكأس الملك 2022-2023، إلى جانب وصافة كأس العالم للأندية 2022.

مالي

تعاقد الهلال مع موسى ماريجا، مهاجم منتخب مالي، والنجم السابق لبورتو البرتغالي، في مايو عام 2021، بعقد يمتد لثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر.

وخلال الموسمين الماضيين، شارك ماريجا مع الهلال، في 75 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 25 هدفًا.

زامبيا

تعاقد الهلال مع إليجه ليتانا، مدافع المنتخب الزامبي، في يوليو من عام 1995.

وأمضى ليتانا، خمس مواسم رائعة مع «الزعيم»، حيث ساهم في فوزه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، من بينها لقب الدوري السعودي (مرتين)، ولقب كأس الأندية الآسيوية أبطال الكئوس 1996-1997، وكأس السوبر الآسيوي 1997.

توجو

انضم التوجولي فرانك أتسو، إلى نادي الهلال، في بداية موسم 2003-2004، قادمًا من أفريكا سبورتس الإيفواري.

وخاض أتسو، موسمًا مع الهلال، قبل أن تتم إعارته إلى نادي بيرينجين زولدر، لموسم قبل أن يغادر صفوف الهلال، نهائيًا عقب نهاية هذا الموسم.

الكونغو الديمقراطية

انضم الكونغولي ليلو مبيلي، لصفوف الهلال، مطلع موسم 2007-2008، قادمًا من الصفاقسي التونسي.

وأمضى المهاجم الكونغولي، موسمًا واحدًا، ساهم فيه مع «الزعيم» بالتتويج بلقب الدوري السعودي ولقب كأس ولي العهد.