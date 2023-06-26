بعد إطلاق 100 يوم صحة.. المرصد المصرى: "المبادرات الرئاسية عززت النظام الصحى"

أكد المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المبادرات الصحية الرئاسية التى تم تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية أسهمت لتعزيز النظام الصحي، بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال الصحي.

وأضاف، أنه أسهمت تلك المبادرات في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن، بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات، مثل الأمراض المعدية (أمراض التهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا والدرن)، والأمراض المزمنة غير السارية (القلب والسكر والفشل الكلوي).



وتطرق المرصد، فى دراسة له بعنوان مبادرة "100 يوم صحة" والبناء على ما تحقق لتحسين صحة المصريين"، للباحثة منى لطفي، للخدمات التي تقدمها مبادرة 100 يوم صحة، والتى انطلقت أمس 25 يونيو 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها 100 يوم، تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر" والتي تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.



وأوضحت الدراسة، أن المبادرة تضم أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية؛ وستتواجد في: الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة، وتشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وتم كذلك توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي، والتي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.



وحول خدمات المبادرة، نوهت الدراسة إلى أن المبادرة تقدم جميع الخدمات التي قدمتها المبادرات الرئاسية السابقة وهي مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج سرطان الكبد، ومبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج الضمور العضلي، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.



وأكدت أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها وهو بناء الإنسان، من خلال تحسين صحة المواطن بإطلاق مبادرات صحية تسهم في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين؛ فإطلاق مبادرة "100 يوم صحة" ومبادرة الكشف عن الأورام السرطانية هي مسيرة لاستكمال النجاح الذي حققته مبادرة 100 مليون صحة.