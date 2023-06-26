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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تصعيد حجاج القرعة إلى جبل عرفات لاتمام أداء المناسك

حج القرعة
حج القرعة

بدأت بعثة حج القرعة فى تصعيد حجاج بيت الله إلى صعيد عرفات الله لاتمام أداء مناسك الحج فى إطار اهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج القرعة لهذا العام 1444هــ.

وقام ضباط البعثة بتوجيه الحجاج بالنزول وفقاً لترتيب طوابق الإقامة مع التأكيد عليهم بإصطحاب الإحتياجات الأساسية فقط لكل حاج حتى يتمكن من آداء النُسك بإنسيابية ويُسر فى ظل خدمات تقدم لهم على مدار فترة إقامتهم بمنى عرفات "إعاشه ولوجستية".

كما تم توفير حافلات نقل حديثة مزودة بخاصية "جى بى أس" مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بمكة لمتابعة مسارها وذلك لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتنقل بين المشاعر، وقد تم تصعيدهم إلى عرفات الله منذ الساعات الأولى من صباح يوم التروية فى عملية نقل دقيقة.

يأتى ذلك فى ضوء حرص الداخلية على متابعة وتلبية احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

الاحتياجات الأساسية الخدمات المقدمة أداء مناسك الحج بعثة حج القرعة بيت الله الحرام جاج بيت الله الحرام على مدار الساعة غرفه العمليات الرئيسية وزارة الداخلية

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