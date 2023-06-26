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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فؤاد بدراوى ينذر "يمامة": سأترشح للرئاسة ويجب اجتماع الهيئة العليا

فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي

أرسل فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنذاراً على يد محضر، للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، يخطره فيه بأنه يرغب في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال 15 يوما، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال فؤاد بدراوي في الإنذار، إن المادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد المصري تنص على أنه «إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري».

كان فؤاد بدراوي قد أصدر بياناً منذ يومين أكد خلاله أن رئيس الحزب يمنع مؤسسات الحزب من الانعقاد، ويمتنع عن دعوة الهيئة العليا للانعقاد لإعلان قرارها بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو مايخالف لائحة النظام الأساسي، بالإضافة إلى أن رئيس الحزب أعلن من طرف واحد أنه مرشح الحزب الوحيد رغم إعلان فؤاد بدراوي ترشحه، ما يجب معه استدعاء الهيئة الوفدية للاختيار عن طريق الاقتراع السري، طبقاً لنص المادة 19 مكرر من اللائحة الداخلية.

وأكد بدراوي خلال بيانه أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فؤاد بدراوي الهيئة العليا لحزب رئاسة الجمهورية انتخابات الجمعية العمومية

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