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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار عقار ميامي.. توجيه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، كلا من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي برفع درجة الإستعداد بالمستشفيات الجامعية، اليوم لإستقبال الحالات الناجمة عن إنهيار عقار ميامي.

ووجه بضرورة أن تكون المستشفيات الجامعية على أهبة الإستعداد للتعامل مع جميع الحالات الطارئة الناجمة عن العقار المنهار، واستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى، كما وجه بمراجعة توافر الأرصدة الخاصة بالأدوية والمستلزمات وبنوك الدم وكذلك نوباتجيات أعضاء الكادر الطبي وخلافه، وكذلك جاهزية أقسام الطوارئ للتعامل مع أي حوادث أو حالات طارئة خلال فترة إجازة العيد.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وأكد اللواء محمد الشريف أننا نتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله، مشيرا إلى أنه جاري رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال ﻻنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار، لافتاً إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لإستقبال أي حالات.

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