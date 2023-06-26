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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط عنصر إجرامى فى الإسماعيلية بحوزته بندقية وكيلو هيروين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد بالإسماعيلية، من ضبط عنصر إجرامي يدعى "علي. س"- له معلومات جنائية- مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية- عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجراما).

وبمواجهة المتهم، أمام المقدم محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أمن الإسماعيلية اخبار أمن الإسماعيلية

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