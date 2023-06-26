تكريم المتميزين من العاملين في منظومة بوابة الشكاوى بكفر الشيخ

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ. المتميزين من العاملين بمنظومة بوابة الشكاوى الحكومية، لحصول بوابة الشكاوى الحكومية بكفر الشيخ ضمن المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في سرعة الرد على الشكاوى، والاستجابة لطلبات المواطنين.

كما تم تكريم المراكز الأكثر تفاعلاً في الرد على البوابة، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، السيد شمس الدين، وعلي أبو احمد، ومحمد زكي، ووكلاء الوزرات، ورؤساء المدن، وبرلمان الشباب.

وتم كرم عماد الدين شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين، وأحمد محمد فتح الله، مسئول المنظومة بديوان عام المحافظة، ومحمد زكريا عبدالرازق، مسئول المنظومة، ومصطفى عبدالله مصطفى، مسئول صوتك مسموع، وصفاء السيد، مسئول ادخال مركزي، وعطية محمد عطية، مسئول المنظومة بدسوق، ومحمد السيد محمد المزين، مسئول منظومة كفر الشيخ، وسماح محمد شبار، مسئول منظومة بلطيم، وسامح عبدالحميد، مسئول المنظومة ببيلا، وتحية عبدالمجيد سرحان، مسئول المنظومة بسيدي سالم، وعلى عبده العباسي، مسئول المنظومة بمطوبس، وأحمد عبد النبي حمد، مسئول المنظومة بالبرلس، ومحمد حامد الوحش، مسئول المنظومة بالرياضة، ويارا فهمي سالم، مسئول المنظومة بمديرية الصحة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وخاصة تكثيف عمليات التعقييم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية ولاسيما الخدمية منها، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد ، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بالفيروس والعمل علي مواجهته.