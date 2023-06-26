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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استجابة لمطالب أهالى المويسات بإدفو.. لجنة متخصصة لتفقد تشغيل محطة المعالجة

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تفقدت لجنة علمية وهندسية متخصصة برئاسة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان، أعمال سحب كميات المياه الجوفية وتحويلها لمحطة المعالجة التى يتم تشغيلها تجريباً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير منظومة الصرف الصحى وتلبية مطالب أهالينا بقرية المويسات والتى عرضها أعضاء مجلس النواب على المحافظ أمس خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة. 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالبدء الفورى فى تنفيذ الحل العاجل للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية المويسات بمركز إدفو. 

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بأهمية مشروع الصرف الصحى الجارى بالقرية ودوره فى استيعاب كميات المياه الجوفية حفاظاً على سلامة المنازل والمنشآت وحماية أرواح المواطنين والأهالى، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن الثمار الإيجابية لحزمة المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وسد الاحتياجات وتلبية المطالب الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة. 

ومن جانبه أوضح العميد ياسر عبد الشافى أن الجولة الميدانية كانت بمرافقة عضو مجلس النواب علي البدرى، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، والمهندس محمد على مسئول شركة مياه الشرب، والمهندس محمود حسن مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مسئولى مديريات الرى والإسكان، ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعية وممثلى أهالى القرية. 

وخلال الجولة شدد العميد ياسر عبد الشافى بضرورة الالتزام بتكليفات المحافظ وتكثيف الجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز ونهو مشروع تطوير الصرف الصحى بنسبة 100%، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف م3 / يوم ، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع، وتركيب خطوط الطرد وشبكات الانحدار بإجمالى أطوال 21 كم، وأيضاً الوصلات المنزلية بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنيه. 

كما أوضح السكرتير العام المساعد أن اللجنة المتخصصة سوف تقوم بإعداد تقرير ميدانى شامل لأسباب مشكلة المياه الجوفية، بالإضافة إلى أهم الأفكار والمقترحات والأساليب العلمية وغيرها من الحلول الجذرية للتغلب على هذه المشكلة بشكل نهائى .

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أسوان استجابة لمطالب ارتفاع منسوب المياه الجولة الميدانية المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحسين الظروف المعيشية

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