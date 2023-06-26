وزارة العمل: ندوات توعية بشأن "السلامة والصحة المهنية" بالقاهرة

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بشأن تنظيم ندوة توعية للعاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل بشركة شنايدر إليكتريك بمدينة بدر، وكذلك ندوة بعنوان "تجنب المخاطر في بيئة العمل" بمركز التدريب الداخلي بشركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالنزهة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات واساليب السلامة والصحة المهنية وأهميتها فى الحفاظ على الإفراد والممتلكات وأهمية ذلك فى زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة، تنظيم ندوة توعوية بمدينة بدر بشركة شنايدر إليكتريك بهدف تفعيل ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على بيئة عمل آمنة للعاملين من جميع مخاطر بيئة العمل، وكذلك التعرف على المخاطر وكيفية تجنبها، وأهمية الالتزام بمهمات الوقاية الشخصية للعاملين، فضلًا عن مناقشة جميع سبل الحماية والتوعية التي تخص مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور حنان حسن مدير عام السلامة والصحة المهنية، وريم جاب الله مدير مكتب بدر نيابة عن مدير المديرية، وثناء على مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببدر.

وفى نفس السياق أضاف مدير المديرية: تنظيم ندوة أخرى بعنوان "تجنب المخاطر في بيئة العمل" بمركز التدريب الداخلي بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت رعاية مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ود. محمد عبدالوهاب شربى رئيس قطاع السلامة والجودة الذي أشاد بدور السلامة والصحة المهنية وأهمية التعاون بين الشركة وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وأشار مدير المديرية إلى أن حنان حسن مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقاهرة قامت بتعريف دور السلامة والصحة المهنية في تأمين بيئة العمل، وألقت المحاضرة الأولي سوسو محمد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمكتب النزهة حول عن المخاطر في بيئة العمل، كما ألقى المحاضرة الثانية الكيميائى مصطفى الوشاحي، مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوي، حول الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل.

وفي ختام الندوة أهدت الشركة درع إلى أحمد عزاز مدير المديرية، تسلمه عنه أحمد محمود، مدير مكتب مدير المديرية، كما أهدت الشركة شهادات تكريم للسادة الحضور من إدارة السلامة والصحة المهنية والمكتب الفني وكذلك المركز الإعلامي للمديرية.