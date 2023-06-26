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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يترأس لجنة تسيير مشروع استدامة خدمات المياه بالصعيد

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي ويتم تنفيذه فى 4 محافظات بصعيد مصر، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية واتحاد البلديات لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بجميع المحافظات، وبصفة خاصة في تأهيل كوادر الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرًا الي إننا نسعي لتحقيق أقصي استفادة من هذا المشروع بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يؤدي لرفع كفاءة حوكمة خدمات المياه والصرف.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين مع وزارة الإسكان في ملفات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر. 

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي وزارة التنمية المحلية اتحاد البلديات الريف المصري

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