"عودين قصب" وراء الجريمة.. مفاجأة في واقعة العثور على جثة "طفل الشرافنة" بقنا

كشف تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث، في واقعة العثور على جثة طفل عزبة الشرافنة، المتغيب، بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، أن وراء الجريمة نجل عمة المجني عليه، تخلص منه بسبب "عودين قصب" فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة في الواقعة الأليمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عثرت في مارس الماضي، على جثة الطفل محمد ثروت تركي، المتغيب، بعزبة الشرافنة، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

وكشفت التحريات العثور على الطفل جثة هامدة بها إصابات بالرأس تشبه نهش حيوان مفترس، داخل الزراعات، وربما يكون بها شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد مصطفى القاضي، رئيس مباحث فرشوط، تحت إشراف اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، وتقرير الطب الشرعي، أن الطفل المعثور على جثته به آثار ضرب واصطدام في جسم صلب، وأن وراء ارتكاب الواقعة، محمد.ع، 17 عاما، نجل عمة المجني عليه، تخلص من المجني عليه، بعد رؤيته للمجني عليه، يأخذ عودين قصب من عصارتهم، فهرول خلفه وتعدى عليه بالضرب، حتى فارقت روحه الحياة.