مصدر بـ"التعليم" يكشف سيناريوهات التعامل مع صعوبة امتحان الكيمياء 2023

كشف مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تطورات أزمة امتحان الكيمياء 2023، والذي انتهى من أدائه طلاب الثانوية العامة صباح أمس الأحد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الوزارة في انتظار تقرير لجنة الخبراء المكونة من 10 خبراء لمراجعة أسئلة امتحان مادة الكيمياء عام 2023 ونموذج الإجابة الخاص به، مؤكدًا أنه في حالة إذا تبين وجود أسئلة بالغة الصعوبة لم يتمكن طلاب الشعبة العلمية من إجابتها، ستتخذ الاجراءات المناسبة لمراعاة صالح الطلاب، تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار المصدر إلى أنه في تلك الحالة سيتم إلغاء السؤال ومنح جميع الطلاب درجة السؤال كاملة، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا إحالة واضع امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 إلى التحقيق.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الالكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 473823) ألف طالب/ طالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (257449) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.