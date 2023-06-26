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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: الانتهاء من 153 مشروعًا ببنى سويف فى 7 قطاعات بـ1.7 مليار جنيه

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، في محافظة بني سويف الذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، موضحة أن تقارير "متابعة المواطن" تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن تقرير "متابعة المواطن" في محافظة بني سويف خلال العام المالي (2022/21) يوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 153 مشروعاً تنموياً في 7 قطاعات (التعليم، التنمية المحلية، الري، الاسكان، الكهرباء، النقل، الصحة) بتكلفة استثمارية كلية 1.7 مليار جنيه.

وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا لتحسين الإنتاجية الزراعية والري، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة غرب اليوسفي الأولى، إلى جانب الانتهاء من عملية تطوير وتكريك البحر اليوسفي، وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، مضيفا أنه فيما يخص الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" تم إنشاء مستشفى أهناسيا المركزي التي تشتمل على 79 أسرة إقامة، 9 أسرة عناية مركزة، 8 أسرة مبتسرين.

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع "التعليم الجيد"، أوضح أنه تم الانتهاء من 86 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1089 فصلا، وبالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، تم تنفيذ محطة محولات الكوم الأحمر جهد 220 ك.ف، الانتهاء من خط (بني سويف/ غرب الفيوم) لربط محطة محولات الكوم الأحمر بالشبكة الكهربائية المرحدة، كما تم توريد وتركيب 159 عامود إنارة بمشتملاتها، 36 ألف معدة إنارة، فضلا عن تركيب 7200 كشاف ليد، وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير طرق بطول 45 كم، وتبليط الشوارع بأطوال 21.5 كم، وإزالة الاختناقات الملاحية بطريق بني مزار/ الصف، وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" تم تأهيل وتبطين ترع بأطوال 10.9كم.

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة بني سويف، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 2 وحدة اجتماعية، 3 مجمعات خدمات زراعية، 3 وحدات إسعاف، 10 وحدات صحية، 780 فصلا دراسيا، 81 مدرسة، 3 مراكز شباب، 3 مكاتب بريد، 5 كباري ري، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 9 قرى، والغاز الطبيعي لنحو 5 قرى.

وزارة التخطيط حافظة بني سويف محافظة بني سويف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

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