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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الإسكندرية: 4 مصابين فى عقار خليل حمادة المنهار

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم نقل 4 مصابين من عقار خليل حمادة المنهار، وهم حصيلة الإصابات من العقار.

وأوضحت، لـ«الدستور»، أن الإصابات عبارة عن حالتين كسر، وحالتين اختناق بينهم حالة اختناق من أفراد الطاقم الطبي التابع لصحة الإسكندرية، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة.

وقال محمد ناصر، من الهلال الأحمر المصري، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات وهي مستشفى ماري مرقس ومستشفى شرق المدينة، وحتى الآن يوجد حالة واحدة تحت الأنقاض يتم العمل على استخراجها بجانب البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وأكد اللواء محمد الشريف أننا نتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله، مشيرًا إلى أنه جارٍ رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددًا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال لإنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كردون بمحيط العقار، لافتًا إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات.

وكيل صحة الإسكندرية 4 مصابين بالعقار كسور واختناقات نقل المصابين إلى المستشفيات الإسكندرية

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