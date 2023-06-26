تقديم خدمات طبية وعقد ندوات تثقيفية ضمن قافلة بمركز الدلنجات

قامت وحدة السكان في محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنظيم قافلة سكانية شاملة في قرية أبو سعيفة التابعة لقرية المسين، تضمنت تقديم خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم خلال القافلة تقديم خدمات طبية لعدد 191 شخصًا بمختلف التخصصات، 50 منهم أطفال، 60 باطنة، و15 حالة نسائية. كما تم إجراء تحاليل لـ20 مواطنًا، وتحاليل اعتلال كلوي لـ23 حالة، وعمل استبيان عن الأورام السرطانية لعدد 23 من أهالي القرية.

كما قامت مديرية الطب البيطري برش 35 رأس أغنام و أبقار ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات.

وقامت إدارة التموين بتوفير سيارة اسطوانات الغاز بسعر المصنع وتم توزيع 60 اسطوانة، وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.