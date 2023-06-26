ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، على رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك موجها بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات بالعيد لاستقبال أى حالات مرضية، مشدداً على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد ، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأشار الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

الإستقبال والطوارئ الدكتور عمرو الدخاخني جمال سوسة رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها رفع درجة الاستعداد رفع حالة الطوارئ عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

"دكتور ومحامية".. ننشر صور المتهمين بقتل طبيب الساحل

وائل غنيم يشارك فى حملة "حياة كريمة" بمناسبة عيد الأضحى

تأجيل محاكمة طبيب أجبر سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض لـ26 يوليو

بعد إثارتها للجدل.. علماء الأزهر يجيبون: هل تجوز أضحية الطيور؟

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟