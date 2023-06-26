الفائز بجائزة الدولة التقديرية: الحصول على الجائزة تتويج للباحث على أعماله

قال الدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث، وقائم بأعمال عميد معهد البحوث التكنولوجية المتقدمة والثروة المعدنية بالمركز القومي للبحوث، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2022، إن الحصول علي الجائز يعد تقدير كبير من الدولة للباحث وكذلك تقدير من الجهة المرشحة للباحث وهو المركز القومي للبحوث ، وهو تتويج للباحث بما يقوم به في عمله مما يشعره بالفخر والاعتزاز وانه يسير علي الطريق الصحيح وتقديرا لمجهوده.

وأضاف زين العابدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه الجائزة تعطي علي مستوي الحياة الوظيفية والبحثية والادارية التي وصل اليها الباحث، موضحا أن جوائز الدولة تنقسم إلي عدة جوائز وتبدأ بجوائز الدولة التشجيعية وهي للباحثين أقل من 40 سنة وتكون لتشجيعهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وجوائز الدولة للتفوق العلمي وتكون للمتميزين للابحاث العلمية وتقيمها يكون للانجازات التي حصل عليها الباحث ، ثم تأتي بعد ذلك جائزة الدولة التقديرية وتكون كتقدير من الدولة للباحث عن الانجازات التي قام بها طوال مسيرته الوظيفية والعلمية وتكون عن طريق الترشح من الجهة التي يعمل بها ليس يكون هو المتقدم ، وتاتي جائزة النيل وهي أعلى جائزة بالدولة وهي أعلي تقدير علمي.

وأوضح الدكتور شريف زين العابدين أن شغل المعهد بالمركز القومي للبحوث قائم على تحضير المواد وتوظيفها في التطبيقات المختلفة سوء في تطبيقات الطاقة او التطبيقات الطبية، والأولوية في العمل هي تحضير مواد جديدة متقدمة لها خواص أفضل من المواد المستخدمة وتطبيقها في تطبيقات الطاقة المختلفة مثل بطاريات الليثيوم وتحضير أقطاب لهذه البطاريات وزيادة كفاءتها والتحكم في معدلات وحماية الفلزات من التآكل.