عضو التنسيقية: ملف توطين الصناعة والاستثمار من الملفات الهامة محليًا وعالميًا

تحدث أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آخر المناقشات في الحوار الوطني وأهم المقترحات فيما يخص توطين الصناعة.

وقال، خلال لقائه اليوم علي قناة DMC، إن هناك حالة من التفاعل والتفاؤل من كل المشاركين في اللجنة، فيما شكر الأمانة الفنية للحوار الوطني على ضم لجنة الاستثمار والصناعة في نفس المحور، مشيرًا إلى أن ملف توطين الصناعة والاستثمار من الملفات الهامة للغاية التي تهتم بها الدولة اهتمامًا محليًا وعالميًا نظرًا للأزمة الاقتصادية العالمية الموجودة حاليًا.

وأشار إلى أن الدولة عملت على ملف توطين الصناعة والاستثمار عبر عدة محاور، "تغير البنية التحتية وإصدار مشروعات قوانين تهدف للتغير وجذب الاستثمار، مثل قانون الرخصة الذهبية ومبادرة ابدأ"، وتوطين الصناعة لها شقان:-

أولًا:- هو تدخل الحكومة ببعض حوافز للاستثمار والتركيز على قطاعات بعينها، والعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين المصنعين.

ثانيًا:- عمل حصر لمدخلات الإنتاج التي تستنفز الفاتورة الاستيرادية المصرية، والذي يساعد على توطين الصناعة.

وأكد أن هيئة التنمية الصناعية قامت بعمل قائمة منذ ثلاث أيام بحوالي 80 سلعة تعتبر من أهم الصناعات التي تحتاجها مصر في توطينها بشكل ملح، سواء كانت متداخلة بمواد بلاستيك أو تكميلية أو مغذية لصناعات بالفعل متواجدة في مصر.

وأوضح أن مشكلة جذب الاستثمار مطروحة أمام الحكومة طيلة الوقت، حيث إن مصر من أكثر الدول التي تعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول، مما يعطي فرصة للتصدير دون جمارك وذلك يعمل على دفع التسويق بشكل أكبر لهذه الاتفاقيات.