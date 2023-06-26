لجنة التخطيط بالأهلى تُغلق ملف رحيل محمد عبدالمنعم

تدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، والتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، تعديل عقد محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول، ماديًا بعد تألقه خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة اتفقت مع الخطيب على وضع اللاعب ضمن الفئة الأولى وتعديل عقده من 5 ملايين جنيه إلى 9 ملايين جنيه في الموسم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار تعديل العقد بناء على المستوى الذى ظهر عليه اللاعب فى الفترة الأخيرة وبات عنصرًا مؤثرًا فى تشكيلة الأهلى أو المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن هناك رغبة من لجنة التخطيط لإقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل، بعد العروض الخليجية التى تلقاها مؤخرًا.

وأوضح أن اللجنة طلبت من إدارة التعاقدات، برئاسة أميرتوفيق، تمديد عقده مع الفريق لمدة موسمين بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده لضمان استمرار عبدالمنعم لفترة أطول داخل صفوف الفريق.

وكانت تقارير أشارت إلى وجود عروض من أندية القمة في الدوري تفاوض محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.