بـ40 مليون جنيه.. افتتاح معرض شباب مصر ببنى سويف بعد إعادة إنشائه

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في افتتاح المعرض التجاري "معرض شباب مصر" بشارع بوسعيد بمدينة بني سويف، وذلك تمهيداً لتشغيله تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لجهاز التعمير وشركة المقاولون العرب بإعادة إنشاء وتأهيل المعرض، إثر تعرضه لحريق في منتصف مايو الماضي.

شهد الافتتاح حضور المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب المهندس حسن مصطفي عضو مجلس الإدارة، المهندس سيد حسان رئيس قطاعات الصعيد والبحر الأحمر، المهندس هشام صفوت مدير فرع شمال الصعيد، المهندس عصام بدوي المشرف العام على منطقة شمال الصعيد، والمهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وراضي بدوي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وطارق خالد مدير عام العلاقات العامة بجهاز المدينة.

وتفقد الوزير والمحافظ، أقسام ومكونات المعرض بعد إعادة إنشائه وتاهيله على مساحة إجمالية 2700 متر، ويتكون من 102 محل بأحجام ومساحات متفاوتة تناسب كافة الأنشطة والمنتجات الخاصة بالمعرض، حيث تم الانتهاء من مراسم القرعة العلنية بإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتم تسكين الشباب والمواطنين المستفيدين بعد قيامهم بالاختيار من بين مظاريف مغلقة متضمنة موقع ومساحة المحل" التي تم وضعها داخل صندوق شفاف، لضمان وتحقيق النزاهة والحيادية.

واستمع الوزير والمحافظ لعرض تفصيلي عن المشروع الذي زادت تكلفته على 40 مليون جنيه، بداية من تواجد المعدات والأطقم الفنية من المهندسين والعمال، للموقع عقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض، التي بدأت برفع المخلفات وآثار الحريق ثم البدء في أعمال الإنشاء، التي تضمنت العديد من المراحل، شملت: الأعمال الهندسية "اختبارات، تصميمات، رسومات" وأعمال الخرسانة "أرضيات، كفر الأسقف، بلاطات الخزانات" والحوائط التشطيبات الداخلية "بياض ودهانات وزر الأرضيات والإيبوكس"، والأعمال الصحية "تأسيس، الأجهزة والقواطيع والسيراميك والتشطيبات الخارجية والكهرباء الإنارة، الكابلات واللوحات الرئيسية وأعمال الأسقف والساند والبانل والكوبلس، منظومة التهوية وسحب الدخان والإطفاء والتغذية بالمياه وأعمال الموقع العام "أعمال البلدورات والإنترلوك وإنارة السور".

وخلال لقائه عددا من الشباب والمواطنين مستأجري المعرض، أعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على تنفيذ المشروع من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، موجها الشكر لكافة العاملين من المهندسين والعمال والفنيين والإداريين، على ما بذلوه من مجهودات والتي أثمرت عن الانتهاء من المشروع في وقت قياسي لم يجاوز الشهر ونصف.

وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، دائما ما تنحاز لمواطنيها وأنها لا تتأخر في تقديم يد العون والمساعدة لا سيما في أوقات الأزمات والتحديات، معربا عن شكره وتقديره الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته الفورية وتوجيهاته بسرعة التخفيف عن كاهل الشباب المتضررين من الحريق والوقوف معهم ودعمهم لتجاوز تداعيات وآثار تلك الواقعة.