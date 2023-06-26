"عمل القاهرة": تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة آراب أفريكان" فى التدريب المهنى

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بالقاهرة، بشأن لقاء مع موسى أبوجليل رئيس مؤسسة آراب أفريكان ورئيس مؤسسة التعاون العربى الإفريقى بناء على اللقاء الأول الذي عقد مع المستشار إسماعيل أبوضباب مستشار الاستثمار فى سفارة إفريقيا الوسطى فى مصر، لبحث سبل التعاون لتوفير فرص عمل، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بين الشباب المصرى والإفريقى في مجال التدريب ومختلف المجالات وفتح أسواق العمل فى الدول الإفريقية وفتح مجال للاستثمار والمشروعات الصغيرة فى إفريقيا للشباب المصرى، وتدريب الشباب المصرى لتمكنهم من العمل فى بعض الدول الإفريقية، وذلك عن طريق دورات بالمراكز المهنية فى كافة محافظات الجمهورية التابعة لوزارة العمل.

من جانبه رحب موسى أبوجليل رئيس مؤسسة آراب أفريكان ورئيس مؤسسة التعاون العربى الإفريقى بالتعاون مع المديرية ودعم بعض الملتقيات الخاصة لتمكين الشباب للعمل، مبدياً استعداد المؤسسة للتعاون مع وزارة العمل ومديرياتها لدعم التدريب وتأهيلهم للعمل فى الدول الإفريقية.