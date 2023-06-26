"العمل": ندوة توعوية عن "مخاطر عمل الأطفال" بالمنيا

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن تنظيم ندوة توعوية حول الاعمال المحظورة لعمل الأطفال بمقر جمعية بكرة أحلى للتنمية الشاملة بنزلة عبيد لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريره للوزارة، أن الندوة تناولت مفهوم عمل الأطفال والتوعية بمخاطر عمل الأطفال وأثره على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن أشكال عمل الطفل المحظور على الأطفال الاشتغال فيها والمخاطر التى تواجه الأطفال في هذه الأعمال المحظورة كالعمل بالمحاجر والأماكن التى توجد بها مواد فيزيائية وكيميائية وغيرها، كما تطرقت الندوة إلى عقود التدرج الذي يتم تحريره بين الطفل وصاحب العمل، والذي تتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها والمكافأة التى سيحصل عليها في كل مرحلة بصورة تصاعدية.

وأضاف مدير المديرية أنه حضر الندوة 47 شخصًا، وتحدثت عزة الجندى، مدير إدارة المرأة والطفل بمديرية عمل المنيا والمنسق العام للندوة، عن المواد 141 و142 و143 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتى تبين ماهية عقود التدرج وأهداف تحرير العقد لحماية وتعلم الطفل المتدرج مهنة أو صنعة، كما تحدثت فاطمة الزهراء، مدير إدارة المرأة والطفولة وتكافؤ الفرص بمحافظة المنيا، عن خط نجدة الطفل وإجراء البلاغات عند رصد أي ضرر أو عنف يمس الطفل سواء جسديًا أو معنويًا.

وأوضحت أن التعامل مع البلاغات يكون في سرية تامة، كما تحدثت عن الأمانة العامة لحماية الأطفال والأمانة الفرعية التى تساعد الأطفال عن طريق إخصائي نفسي وإخصائي قانونى لحماية الطفل.

وكانت نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج "المقابلات الشخصية" للمتقدمين في دورات التسويق الإلكتروني، على مدار 3 أيام، وبلغ عدد المتقدمين على الموقع الإلكتروني أكثر من 600 من الشباب والفتيات بسوهاج، وذلك تحت رعاية وزير العمل، حسن شحاتة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

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