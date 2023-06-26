"العمل": ندوات توعوية حول التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل إن وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمديرية العمل بالإسماعيلية نظمت سلسلة ندوات تثقيف وتوعية حول محور الحماية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لاستراتيجية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة قناة السويس، وكلية الطب، ومديرية الصحة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإدارة تنمية القرية، ووحدة السكان بالإسماعيلية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بأهمية توعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم، لا سيما حماية المرأة العاملة وتمكينها اقتصادياً.

وأوضح محمد طلعت، مدير المديرية في تقريره للوزارة: عُقدت الندوة الأولى بمديرية الصحة والثانية بمركز ومدينة القصاصين، بهدف التوعية بعيادة المرأة الآمنة التي تم افتتاحها حديثا بالمستشفى الجامعي بالإسماعيلية ودورها لمناهضة العنف ضد المرأة، وأيضا التوعية بالصحة الإنجابية، وخطورة الزواج المبكر، والخدمات المقدمة من مديرية الصحة، وبدور الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومديرية العمل وإدارة تنمية القرية بالإسماعيلية .

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وما ينتج عنه من مخاطر وتهديدات صحية، سواء جسدية أو نفسية وسلوكية، والعواقب المترتبة على العنف، وتأثير العنف الأسري على الأطفال والحياة الاجتماعية، ودور المؤسسات الصحية في التعامل مع الحالات المعنفة في ضوء تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما قامت مروة أنس، مديرة وحدة تكافؤ الفرص (بمديرية العمل بالإسماعيلية)، بإلقاء الضوء على الخدمات العديدة والمتنوعة التي تقدمها الإدارات المختلفة بالمديرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات والسيدات بالقطاع الخاص، ومناقشة سبل دعم المرأة في المناطق الصناعية والمشروعات الخاصة لهن، وتدريب وتحسين مهاراتهن التطبيقية العملية في عدة حرف وصناعات.

واختتمت مديرة وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالإسماعيلية الندوتين بتقديم الشكر للدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وللسيد مدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين، والدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والسادة المحاضرين، وكافة الجهات المشاركة في تنظيم الندوات، والسادة الحضور بإجمالي عدد 95 مستفيدا بالندوتين من رؤساء تكافؤ الفرص بالمديريات والرائدات الريفيات، وأفادت بأن هذه الندوات سيتم تعميمها الفترة المقبلة على كافة المراكز والمدن والقرى بالإسماعيلية.

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