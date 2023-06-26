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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة السعودى يطمئن على جاهزية المنشآت لتقديم الخدمات للحجاج

وقفة عرفات
وقفة عرفات

اطلع وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ميدانيًا، اليوم الإثنين، على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة؛ لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444 هـجرية.

يبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، أن الجولة شملت مستشفيات مشعر منى كافة؛ ابتداءً من مستشفى منى الوادي، ومنى الشارع الجديد، ومنى الجسر، ومنى الطوارئ، كما شملت الجولة تدشين الأسطول الإسعافي لهيئة الهلال الأحمر، حيث شاهد مكونات الأسطول والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال يوم التروية، اليوم، حيث يبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات؛ للوقوف بها، فيما تقدّم مستشفيات منى ومراكزها الصحية والنقاط الطبية جميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.

رصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه


كما اطلع الوزير على غرفة القيادة والتحكم في مستشفى منى الطوارئ، الذي يُعد مركزًا لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الاستراتيجية الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة، واطلع كذلك على المركز الإعلامي المعني بالتوعية الصحية لضيوف الرحمن.

يأتى ذلك فيما بدأ ضيوف الرحمن اليوم الإثنين، قضاء يوم التروية في مشعر منى، وذلك استعدادًا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر غدًا الثلاثاء، والذي يعتبر ركن الحج الأعظم، يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.

إضافة إلى ذلك، تستعد بعثات الحج المصرية الثلاث وهى القرعة، والسياحة، والتضامن، لتصعيد الحجاج المصريين إلى صعيد عرفات على مدار اليوم الإثنين، كما قامت بعثة حج القرعة بتوزيع وجبات جافة على الحجاج المصريين لاصطحابها معهم إلى عرفات وخلال أيام التشريق.

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