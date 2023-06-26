حماة الوطن بالإسكندرية يفتتح منافذ مؤقتة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

افتتح محمد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، منافذ مؤقتة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، بعد موافقة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على أماكن تلك المنافذ وانتهاء الحزب من إقامتها قبل عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار مبادرة الحزب في تحسين أوضاع المناطق الأكثر احتياجًا والمساهمة من الحزب في ذلك على أرض الواقع.

ووصل عدد المنافذ إلى 15 منفذًا بمختلف مناطق المحافظة، وذلك حتى يتم تجهيز تلك المنافذ لتكون منافذ ثابتة لبيع اللحوم والمواد الغذائية.

وقال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب إنه إيمانًا من حزب حماة الوطن بالدور المجتمعي الذي يتبناه الحزب وتخفيفًا على أهالينا في المناطق الأشد احتياجًا، أقام الحزب 15 منفذًا مؤقتًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمختلف أحياء الإسكندرية.

وأضاف مجاهد أن تلك المنافذ تأتي تماشيا مع سياسية الدولة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطن من خلال منافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ودون التربح منها وهامش ربح صغير للمشاركين فيها.

وأكد أن سعر كيلو اللحم سيتراوح بين 240 جنيهًا و320 جنيهًا للكيلو حسب نوعه، كما أنه سيكون هناك أنواع لحوم مختلفة بأسعار تقل عن السوق بأكثر من 15%.

وأشار اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، إلى أن نجاح الحزب في إقامة تلك المنافذ في وقت قصير هو مشاركة منا في فرحة عيد الأضحى وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، حتى يستطيع الجميع أن يحتفل بالعيد مع أولاده ويتشتري لهم اللحوم مثل كل عام.

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