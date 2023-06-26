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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع سير العمل بمقر العاصمة الإدارية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حرص خلالها على توجيه التهنئة لكل العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، رافق الوزير خلال هذه الجولة عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العطرة على كل العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، متقدمًا بخالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدءوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي، وجعله دائمًا في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وحرص الوزير محمد صلاح- خلال الجولة- على تشجيع جميع العاملين لبذل المزيد من العمل والجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، خاصة في ظل الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والعمل على الاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية. 

وخلال الجولة تأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، من خلال حوار ودي مع العاملين، من سهولة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وحل كل العقبات التي واجهتهم أثناء الانتقال التجريبي ومتابعة إجراءات ما تم من تحديث وتطوير للنظم الإدارية والتحول الرقمي، والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة، وكذا الربط الشبكي بين الوزارة وكياناتها التابعة.

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزير "محمد صلاح" شدد على ثقة الإنتاج الحربي في أبنائه العاملين وأنهم هم بناة المستقبل، مؤكدًا لهم أن باب مكتبه مفتوح لكل أبنائه العاملين لاستقبال كل أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بمختلف الكيانات التابعة، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة المباركة على جميع العاملين وأسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالاستقرار والازدهار.

المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي العاملين بالانتاج الحربي عيد الأضحى المبارك جولة العاصمة الإدارية الجديدة

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