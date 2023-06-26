وزير التعليم العالي: زيادة عدد المتقدمين لجوائز الدولة لعام 2022 بنسبة 6%

عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس.

أكد الوزير على دور أعضاء مجلس الأكاديمية فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتى تم إطلاقها في شهر مارس الماضي، والتى تقوم على سبعة مبادئ، مشيراً إلى التحالفات الإقليمية بحيث تعمل الجامعات والمراكز البحثية فى نطاق جغرافي واحد معًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بالدولة ورؤية مصر 2030، وبما يخدم احتياجات الأنشطة الاقتصادية وفقاً لكل إقليم جغرافي وخطة التنمية للدولة فى هذا الإقليم، موضحاً أنه تم توقيع عدة بروتوكولات للتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمؤسسات والشركات الصناعية والإنتاجية فى إطار هذه التحالفات الإقليمية.

وأشار عاشور إلى أن هناك صندوق لدعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الباحثين فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من العلماء والباحثين بمختلف اللجان العلمية فى المشروعات التى تلبى احتياجات الدولة، موجهاً الشكر لأسرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على الجهود التى تبذلها لربط البحث العلمي بالصناعة، ودورها فى تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وخلال الاجتماع، أعلن الوزير عن زيادة عدد المتقدمين لجوائز الدولة لعام 2022 بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضى، وبلغت نسبة النساء من المتقدمين حوالى 38%، وتم منح عدد 52 جائزة لـ 53 فائزاً وحجبت 7 جوائز، مشيراً إلى تصدر القطاع الطبى قائمة الفائزين.

وكان أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالي 165 جراما) وفضية. وقد فاز الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية منحت لثلاثة فائزين وهم الدكتور محمد أحمد طه حنفي، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه، أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بالمعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة وتم حجب 7، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت ل 7 فائزين وهم الدكتور سامح عطوة، والدكتور كامل أحمد عبد السلام، والدكتور أشرف عبادي، الدكتور محمد مهدى مرزوق، والدكتور ناصر بركات، الدكتور سعيد معوض الشيخ، والدكتور أحمد عبد الوهاب يوسف، أما جوائز الدولة التشجيعية منحت منها هذا العام 40 جائزة لعدد 41 فائزا من شباب الباحثين المصريين، وفي نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير للأكاديمية واللجنة العليا للجوائز والإدارة العامة للجوائز بالأكاديمية على المجهود الكبير والحرفية والشفافية والدقة في تقييم ملفات المتقدمين.