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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور ترجمة عربية من "العلاقات: كيف تختار الصداقة والحب" لـ آلان دو بوتون‏

كتاب العلاقات: كيف
كتاب "العلاقات: كيف تختار الصداقة والحب"

صدرت حديثًا عن دار التنوير للنشر، الترجمة العربية من كتاب "العلاقات: كيف تختار الصداقة والحب" تحرير آلان دو بوتون، وترجمة إيهاب عبد الحميد.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: 

قليلة هي الأشياء التي تعدنا بسعادة أعظم من علاقتنا العاطفية، مع ذلك هي من أكثر الأشياء التي تصيبنا بالشقاء والإحباط. يكمن خطأنا في افتراض أننا وُلدنا ونحن نعرف كيف نحب، وأن إدارة العلاقة يمكن، بالتالي، أن تكون عملية حدسية وسهلة. 

هذا الكتاب يبدأ من منطلق مختلف: بناء العلاقات مهارة تحتاج إلى تعلّم، إنه يأخذنا بهدوء وبأسلوب جذاب لنتلمّس القضايا الأساسية في العلاقات، من الشجار إلى ممارسة الحب، من التسامح إلى التواصل، مؤكدًا أن النجاح في الحب ينبغي ألا يُترك للحظ بعد الآن. 
مدرسة الحياة منظمة عالمية تعين الناس على عيش حياة أكثر إشباعًا. إننا نحاول تعزيز طبائع أعمق تفكرًا، ونساعد الجميع في العثور على حياة مشبعة راضية. مدرسة الحياة مورد لاستكشاف العلاقات ومعرفة الذات والعمل والعِشرة الاجتماعية والعثور على الهدوء والاستمتاع بالثقافة من خلال ما توفّره من محتوى وتواصل. 

نبذة عن آلان دو بوتون

آلان دو بوتون‏؛ كاتب وفيلسوف بريطاني، ولد في 20 ديسمبر 1969، في سويسرا لأبوين بريطانيين، نشرَ عددًا من المؤلفات، منها مقالاتٌ في الحب (1993)، والذي بيعت منه مليوني نسخة حينها، وأيضًا كيف لبروست أن يغير حياتك (1997)، وقلق السعي إلى المكانة (2004)، وصدر له مؤلف بعنوان دورة الحب (2016).

تُناقش مؤلفات بوتون مختلف القضايا المعاصرة، مؤكدةً على أهمية الفلسفة في حياتنا اليومية، وشارك في تأسيس مدرسة الحياة في 2008، كما ساهم بتأسيس مشروع البُنيان الحي في 2009، ومنحت جائزة "زمالة شوبنهاور" لبوتون تقديرًا لأعماله، وهي جائزة سنويّة تمنح للكتاب في مهرجان ملبورن للكتاب.

دار التنوير للنشر الترجمة العربية كيف تختار الصداقة والحب آلان دو بوتون ترجمة

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