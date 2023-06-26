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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن داخل عقار بالمعصرة

كاميرا للمراقبة
كاميرا للمراقبة

يكثف رجال مباحث المعصرة جهودهم لحل لغز العثور على جثة مسن بمدخل عقار، حيث يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير أمن العاصمة، على جثة مسن في العقد السادس من عمره داخل مدخل العقار الخاص به بمنطقة المعصرة بجنوب محافظة القاهرة.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث المعصرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن داخل مدخل عقار بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم سيارة إسعاف وتم نقل الجثة لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد سبب الوفاة.

باخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم حيال الواقعة.        

إجراءات القانونية أخل أجرأ إسعاف اسع اجراء إتخاذ الإجراءات القانونية

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