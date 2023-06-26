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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القعيد لـ"الشاهد": الخيال البشرى لا يمكن أن يتوقع ماحدث فى 30 يونيو

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويوسف القعيد في برنامج الشاهد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إن اعتصام المثقفين بوزارة الثقافة ونزولهم للميدان كان لإحساسهم بالخطر على الدولة.

 

وأضاف "القعيد"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال أيام الاتحادية قرر الذهاب والمبيت هناك وسط الناس، مؤكدًا أنه رأى وقتها عبقرية الشعب المصري عندما يتكاتف ورأى عندما يكون الكل في واحد، مشيرًا إلى أنه لا يحتكر الأمر على المثقفين.

 

وتابع، أنه لا يدعوا للأمية، وأنه يعتبرها عار ويجب التخلص منها لأنهم يتسللون للبلد منها، وأنه وقتها رأى أميين لا يقرأون ولا يكتبون وكانوا ينامون بالجامع وكانوا بكثرة وبتصميم أكبر منهم.

 

جماعة الإخوان هشة لدرجة لا يمكن وصفها

وأكد أن حجم الإنجاز الذي حدث أكبر من أي انجاز والخيال البشري لا يمكن توقع ماحدث في 30 يونيو وأن الجماعة هشة لدرجة لا يمكن وصفها، مشيرًا إلى أنه يتذكر السنة الباغية الطاغية المسروقة من عمرنا كان يجلس وقتها في محل بمنتصف البلد حتى يطمئن على أن المصريين يعيشون حياتهم العادية وأن الحياة مستمرة رغم أنف الإخوان وكانت مسألة مهمة ولا يمكن أن تحدث إلا في مصر.

يوسف القعيد 30 يونيو الخيال البشري الإخوان أميين الاتحادية

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