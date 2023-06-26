نوران جوهر تختتم موسما عالميا بتحقيق بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

توجت نوران جوهر لاعبة أندية وادى دجلة - المصنفة الأولى عالميًا - ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، وذلك بعد تغلبها على زميلتها في النادي هانيا الحمامي - المصنفة الثالثة عالميًا - في المباراة النهائية بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-10) (9-11) (11-9) (6-11) (10-12) في مباراة استمرت (130) دقيقة، لتفوز "جوهر" بالبطولة للمرة الـثانية في تاريخها.

يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة، في تطوير مستوى اللاعبين بمختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وتحفيزهم على المشاركة بالبطولات المحلية والدولية الكبرى لتحقيق انتصارات، ورفع علم مصر عاليًا.

وأعربت الدجلاوية نوران جوهر، عن سعادتها بالفوز ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، للمرة الـثانية في مشوارها الرياضي، والتي تعد أفضل ختام للموسم الحالي، الذي توجت خلاله بـعدة بطولات، مما يعزز حفاظها على صدارة التصنيف العالمي خلال شهر يوليو المقبل، ويمنحها دفعة قوية لاستعداد بشكل مثالي للموسم الجديد، لتحقيق المزيد من البطولات.

وأقيمت بطولة العظماء الثمانية للإسكواش 2023، بمشروع سوديك بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 20إلى 25 من يونيو الجاري، بمجموع جوائز تصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه، وشارك بالبطولة 4 لاعبين من وادى دجلة، وهم: علي فرج، ومازن هشام، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي.