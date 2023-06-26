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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ"الشاهد": معجزة 30 يونيو تفوق الوصف وأتعجب من عدم توثيقها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويوسف القعيد في برنامج الشاهد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إن معجزة 30 يونيو، تفوق الوصف والخيال، مبديًا اندهاشه من فكرة أنها لم تظهر في عمل أدبي حتى الآن.

سبب عدم توثيقة لثورة 30 يونيو

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سبب عدم توثيقه لـ 30 يونيو هو اضطراب عملية البناء في كل يوم تفاجئ بعملية بناء كل يوم وإنجاز وعمل جديد، وابتكار وخروج عن المألوف ورهان على الزمن القادم والشعب المصري مما أدى لتشتتنا من تشعبها ووصولها للقرى المصرية.

وأشار إلى أن أهالي قريته يتحدثون معه ولا يصدقون حجم الإنجازات التي تتم في القاهرة وانتقلت إليهم في القرى.

يوسف القعيد معجزة 30 يونيو تفوق الوصف عدم توثيقة عملية البناء

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