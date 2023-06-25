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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد: حريق الإخوان لمنزل "هيكل" كان تدميرًا لـ60 عامًا من تاريخ مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويوسف القعيد

تحدث الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، على واقعة حريق برقاش على يد جماعة الإخوان والتي حدثت يوم فض اعتصام رابعة.

وقال القعيد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" إن محمد حسنين هيكل فقد تاريخه بسبب هذا الحريق، متابعًا: "برقاش بالنسبة لهيكل كانت العاصمة الروحية بتاعته والمكان اللي ميوديش فيه إلا اللي يحبهم، وكانت كل حياته".

وأضاف: "اعتقد أن هيكل كان يفكر أن تكون برقاش مكتبة تحمل اسمه بعد رحيله، ويوم الحريق يعتبر بروفة موت هيكل وكان أمرًا مؤسفًا، والحمدلله إنه مكانش هناك وقتها".

ووصف القعيد الإخوان في حريق برقاش بالتتار الذين دمروا 60 عامًا من تاريخ مصر والوطن العربي ومن تاريخ العالم وذكريات الدنيا كلها.

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