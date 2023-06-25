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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم سعيد: اليأس قد يدفع روسيا لاستخدام السلاح النووي التكتيكي

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن معسكر “فاجنر” في أوكراني تعرض للقصف الجوي، واتهمت قوات "فاجنر" الجيش الروسي بتوجيه الضربة، وعلق: "أنا لا أميل إلى فكرة المؤامرة، ولكن قد يكون الجانب الأوكراني هو من قام بضرب فاجنر، لإحداث مشكلة مع الروس". 

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن تصالح القيادة الروسية مع قائد فاجنر ليست منطقية، لأن تمرده خيانة للدولة الروسية، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يُعاني الآن من حالة تمزق بسبب ما حدث مؤخرًا، فالبعض مُعترض على إدارة بوتين للحرب والعملية السياسية. 

وأشار إلى أن هناك تفاهمات أمريكية روسية، للتأكد من أمان الأسلحة النووية الروسية، وهذا يعني وجود تخوف من استخدام موسكو للأسلحة النووية، إلا أن بعض القادة قد تغامر وتطرح فكرة استخدامها.

الأسلحة النووية التكتيكية 

وأضاف المفكر السياسي، أن القوات الروسية قد تستخدم الأسلحة النووية التكتيكية، لأن الأسلحة النووية التقليدية قد تدمر كوكب الكرة الأرضية، أما التكتيكية منها فقد تدمر بعض المدن أو فرقة كاملة في منطقة معينة.

وأشار إلى أن الأسلحة التكتيكية لم تستخدم حتى الآن، ولكن التاريخ يتحدث بأن اليأس قد يؤدي إلى استخدام أي سلاح، معقبًا: "لا نستطيع قياس درجة الحكمة على الإطلاق عند أي طرف".

عبدالمنعم سعيد السلاح النووي الحرب الروسية الأوكرانية اليأس القيادة الروسية قائد فاجنر

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