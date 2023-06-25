وزيرا التضامن والرياضة يستقبلان أبطال بعثة الأولمبياد الخاص بمطار القاهرة

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر من أبطال الأولمبياد الخاص، بمطار القاهرة الدولي، عقب مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من ١٧ حتى ٢٥ يونيو الجاري.

وحرصت القباج على تهنئة أعضاء البعثة المصرية بالإنجاز الذي حققوه، مثمنة كافة جهود البعثة المصرية، ومعبرة عن سعادتها بالنتائج التي تحققت بفضل إرادة اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية بالبعثة.

وأكدت أنها حرصت على التواجد في استقبال البعثة المصرية للأولمبياد الخاص والتي تضم من لاعبيها ولاعباتها أبطال من المؤسسات والدور التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، لتقدم لهم التهنئة على رفع اسم مصر عاليًا، مشيرة إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم لأبطال مصر كي يواصلوا تحقيق النتائج الإيجابية.

والأولمبياد الخاص تنظمها إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية، وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين تحت شعار "الكل فائز" .

وحقق أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري ٤٩ ميدالية متنوعة بإجمالي ١٧ ميدالية ذهبية و١٣ ميدالية فضية و١٩ ميدالية برونزية، حيث حقق منتخب البولينج ٣ ميداليات ذهبية وشارة مركز خامس، وبالنسبة لمنتخب الجمباز فقد حقق ٣ ميداليات ذهبية وفضيتين وثماني ميداليات برونزية وشارتين مركز خامس ، كما حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية وشارة مركز رابع و٤ شارة مركز سادس وشارة مركز سابع وحيدة.

أما عن منتخب الفروسية فقد حقق ميدالية فضية وثلاث شارات مركز سادس وشارتين مركز سابع ، وبالنسبة لمنتخب الدراجات فقد حقق ميدالية ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية وحيدة وشارة مركز رابع وأربع شارات مركز خامس وشارة مركز سادس وشارتين مركز سابع .

أما عن فريق رفع الأثقال فقط حقق ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية ، بالنسبة لألعاب القوي فقد حقق ذهبيتين وبرونزيتين وشارتين مركز رابع وشارة مركز ثامن وشارة مشاركة ، أما عن فريق البوتشي فقد حقق ٤ شارة مركز سادس ، كما حقق منتخب الجودو برونزيتين ، وعن تنس الطاولة فضية وحيدة وشارتين مركز رابع وخامس .

منتخب التنس فقد حقق ذهبيتين وفضية وبرونزيتين ، ومنتخب الريشة الطائرة فقد حقق ذهبيتين وبرونزية وحيدة.