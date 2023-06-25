أمم أفريقيا.. منتخب مصر الأوليمبي يسقط في فخ التعادل أمام النيجر

سقط منتخب مصر الأوليمبي في فخ التعادل السلبي أمام النيجر في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة في المغرب.

وحصل كل فريق على نقطة في المجموعة الثانية التي تضم أيضا مالي والجابون.

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول العديد من الفرص السهلة من جانب المنتخب الأوليمبي الذي أهدر التقدم.

وشهدت الدقيقة الثالثة، استلام محمد أشرف الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد كرة قوية وتصدى لها الحارس فان اتينهوفن.

في الدقيقة 25.. أحمد عاطف سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس بثبات.

في الدقيقة 30.. أخطر فرص الشوط الأول حيث أرسل أحمد عيد، تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها إبراهيم عادل براسية اصطدمت بالقائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 38.. أرسلت الكرة إلى داخل منطقة الجزاء وحولها جيبريل إبراهيم برأسية من على القائم الثاني مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 42.. إبراهيم عادل توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة ولكن ارتدت من العارضة.

أحداث الشوط الثاني

منتخب مصر استمر في الضغط بقوة على أمل تسجيل هدف التقدم.

وأشرك ميكالي الثنائي مصطفى سعد وحاتم سكر بدلا من محمد أشرف وأحمد عاطف.

وأهدر منتخب مصر فرصة جديدة للتقدم في الدقيقة 68 بعد عرضية من حاتم سكر لداخل منطقة الجزاء وحولخا أسامة فيصل براسية ارتدت من العارضة.

محمد شحاتة سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد المدافع جيبريل إبراهيم.

واستمرت العارضة في معاندة منتخب مصر وتصدت لتسديدة مصطفى سعد في الدقيقة 78.