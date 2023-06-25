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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يُقدم نجل الزعيم "شمس الزناتي 2"؟.. طارق الشناوي يُجيب

الزعيم
الزعيم

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن الأخبار متضاربة حول مشاركة الفنان محمد عادل إمام، في جزء ثاني من فيلم شمس الزناتي، لكنه لا يعتقد أن محمد عادل إمام سيعيد التجربة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الخبر كان فيه تردد وليس فيه تأكيد".

وكانت الأنباء ترددت عن أن الفنان محمد إمام يدرس تقديم الجزء الثاني من فيلم "شمس الزناتي"، بعد مرور 32 عامًا من تقديم والده الزعيم عادل إمام للجزء الأول منه.

شمس الزناتي فيلم مصري عرض عام 1991، بطولة عادل إمام ومحمود حميدة وسوسن بدر ومحمود الجندي وأحمد ماهر ومصطفى متولي وعلي عبد الرحيم وعبد الله محمود وإبراهيم نصر، ومن إخراج سمير سيف، قصة الفيلم مقتبسة من الفيلم الأمريكي "السبعة الرائعون" ‏ الذي عرض عام 1960، والمقتبس بدوره من الفيلم الياباني "الساموراي السبعة".

طارق الشناوي محمد عادل إمام شمس الزناتي

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