مباحث الساحل تنجح فى ضبط المتهمين بسرقة مسكن صحفى

نجح رجال مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، في ضبط المتهمين بسرقة محتويات مسكن صحفي.



البداية كانت بتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد محمد أبوسريع مأمور قسم الساحل، بتلقيه بلاغاً يفيد بسرقة مسكن صحفي بجريدة الدستور.



وعلى الفور انتقل المقدم محمد حنفي، رئيس مباحث قسم الساحل، إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة، وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية.



تم إخطار العقيد محمد الشموتي، مفتش المباحث، والذي أمر بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات نجح فريق البحث تحت إشراف المقدم محمد حنفي، رئيس المباحث، وقيادة الرائد حسام النجار، معاون مباحث القسم، وكل من الأمناء: محمد فتحي، وخالد عبدالله، وضياء صابر، في ضبط المتهمين.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.