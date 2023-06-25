ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مباحث الساحل تنجح فى ضبط المتهمين بسرقة مسكن صحفى

جريدة الدستور

نجح رجال مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، في ضبط المتهمين بسرقة محتويات مسكن صحفي.


البداية كانت بتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد محمد أبوسريع مأمور قسم الساحل، بتلقيه بلاغاً يفيد بسرقة مسكن صحفي بجريدة الدستور. 


وعلى الفور انتقل المقدم محمد حنفي، رئيس مباحث قسم الساحل، إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة، وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية.


تم إخطار العقيد محمد الشموتي، مفتش المباحث، والذي أمر بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات نجح فريق البحث تحت إشراف المقدم محمد حنفي، رئيس المباحث، وقيادة الرائد حسام النجار، معاون مباحث القسم، وكل من الأمناء: محمد فتحي، وخالد عبدالله، وضياء صابر، في ضبط المتهمين.


وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

خبيرة مادة الكيمياء تكشف تفاصيل صعوبة الامتحان: "غير مباشر ويحتاج 4 ساعات"

ترزى ينهى حياة مواطن فى مركز أوسيم

"الغضب دمر حياتنا".. حكاية أب وأم وابن خلف الزنزانة بالشرقية

100 يوم صحة.. أكبر حملة للكشف الطبى على المواطنين بالمجان

اللحظات الأخيرة من رحيل ملك البوب النجم العالمي مايكل جاكسون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى