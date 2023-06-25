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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. المنتخب الأوليمبى يهدر فرصة التقدم على النيجر

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الأوليمبي والنيجر في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص السهلة من جانب المنتخب الأوليمبي الذي أهدر التقدم.

وشهدت الدقيقة الثالثة، استلام محمد أشرف الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد كرة قوية وتصدى لها الحارس فان اتينهوفن.

في الدقيقة 25.. أحمد عاطف سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس بثبات.

في الدقيقة 30.. أخطر فرص الشوط الأول حيث أرسل أحمد عيد، تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها إبراهيم عادل براسية اصطدمت بالقائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 38.. أرسلت الكرة إلى داخل منطقة الجزاء وحولها جيبريل إبراهيم برأسية من على القائم الثاني مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 42. إبراهيم عادل توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة ولكن ارتدت من العارضة.

المنتخب الأوليمبي منتخب النيجر مباراة مصر والنيجر تعادل سلبي

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