مستفيدة من «حياة كريمة»: المبادرة أنقذت الطلاب بحل أزمة الصرف الصحى

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي داخل القرى النائية والأكثر فقرًا ، كما قامت بتوصيل المياه النظيفة داخل جميع المنازل بعد ترميمها، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرى بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

أنقذتنا بحل أزمة الصرف الصحى

«سلسبيل بهاء الدين»، طالبة بمدرسة الشهيد محمد أحمد جعفر الثانوية بنات بمركز بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، كانت تعاني كثيرًا بسبب الروائح الكريهه المنتشرة داخل منزلها الناتجة عن تهالك منظومة الصرف الصحي داخل المركز، وذلك كان يجعلها لا تستطع المذاكرة داخل منزلها أو متابعة دروسها خصوصًا أنها في المرحلة الثانوية، وتمنت فقط أن تنتهي تلك الأزمة لتستطع متابعة دراستها ودخول الكلية التي تحلم بها، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت لها ما تتمناه من خلال تطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي.

وقالت «سلسبيل»لـ«الدستور»إنها هي وأسرتها كانوا يعانون من تهالك شبكة الصرف الصحى بالمنطقة، ما يتسبب فى انتشار المياه الملوثة فى الشوارع ومداخل البيوت، حيث أن رائحة مياه الصرف الصحى كانت تملأ المنزل والشارع، وذلك تسبب في الكثير من الازمات ومنها أنها لا أستطيع الخروج من البيت لتذهب للمدرسة ولدروسها بسبب هذه الأزمة.

وأضافت أن المبادرة حلت أزمة الصرف الصحي في قريتها، ومنعت بذلك انتشار الأمراض التي تتسبب فيها المياه الملوثة، كما أن المبادرة وفرت للطلاب بنك المعرفة والذي عاد بالنفع على جميع الطلاب واستعدوا لخوض الامتحانات، مشددة على أن وزارة التربية والتعليم وفرت جميع السبل لكى يستطيع الطلاب مذاكرة دروسهم «أون لاين»،

ووجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لها ولسكان القرية ووفروا لها الجو الهادئ لتستطع متابعة دروسها، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير والكثير لسكان الريف المصري وارتقت بهم اجتماعيًا ومعيشيًا.