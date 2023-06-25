ملخص زيارة رئيس وزراء الهند لمصر.. وهذا ما قاله عن تكريمه

انتهت اليوم زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى مصر، حيث وصل بعد رحلته الناجحة إلى الولايات المتحدة.

لدى وصوله القاهرة كان في استقبال رئيس الوزراء مودي في المطار نظيره مصطفى مدبولي.

زيارة رئيس الوزراء الهندي هي أول زيارة ثنائية لرئيس وزراء هندي لمصر منذ 26 عامًا، في يناير استضافت الهند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كضيف رئيسي لها في العرض السنوي لعيد الجمهورية.

في غضون ذلك شمل برنامج رحلة رئيس الوزراء لليوم الثاني زيارات إلى مسجد الحكيم ومقبرة الحرب في مصر الجديدة، وحصل رئيس الوزراء على أعلى وسام شرف في مصر وعلى جائزته الدولية الثالثة عشرة، حيث منحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام النيل خلال زيارته الرسمية، وهي الأولى لرئيس وزراء هندي منذ عام 1997.

وشكر رئيس الوزراء مودي الرئيس السيسي وأثنى على زيارته الناجحة لمصر: "كانت زيارتي لمصر تاريخية.. وسيضيف حيوية متجددة للعلاقات بين الهند ومصر وسيفيد شعوب بلدينا.. أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على عاطفتهم".

وبعد حصوله على وسام النيل: "بتواضع كبير أقبل وسام النيل.. أشكر حكومة وشعب مصر على هذا التكريم.. إنه يدل على الدفء والعاطفة التي يكنونها تجاه الهند وشعب أمتنا".

زار رئيس الوزراء مودي أهرامات الجيزة العظيمة في القاهرة، وفي هذا شكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على مرافقته له على تويتر :" أشكر الرئيس مصطفى مدبولي على مرافقته لي إلى الأهرامات.. أجرينا نقاشا ثريا حول التاريخ الثقافي لشعوبنا.. وكيفية تعميق هذه الروابط في الأوقات المقبلة".

ومقبرة حرب هليوبوليس في مصر تضم 1700 مقبرة تابعة للكومنولث في الحرب العالمية الثانية، وهي تخلد ذكرى ما يقرب من 4000 جندي هندي لقوا حتفهم في القتال في مصر وفلسطين في الحرب العالمية الأولى".