خبير يقترح روشتة جذب قطاع الأعمال العام للاستثمارات الهندية

قال الخبير الاقتصادي، أحمد البكري، إن وزارة قطاع الأعمال العام تعتبر من الجهات الحكومية المسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ومن بينها الاستثمارات الهندية التي تعتبر من أهم الاستثمارات في الفترة الحالية نظراً للنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الهند خلال العقد الأخير.

وأضاف خبير الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب أن ينتبه المسؤولون عن الوزارة إلى بعض النقاط الحاسمة التي تساعد على جذب الاستثمارات الهندية، ومن هذه النقاط:

1- يجب على الوزارة تقديم برامج استثمارية للمستثمرين الهنود المحتملين، والتي تحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية المجزية والمتاحة في القطاعات المختلفة.

2- يجب التركيز على إنشاء بيئة استثمارية مواتية، تتضمن تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتنظيم المعاملات المالية بسهولة، وتوفير الحماية القانونية والضريبية للمستثمرين.

3- يجب على الوزارة الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين الهند والدول المختلفة، وتوفير الدعم اللوجستي للمستثمرين الهنود المهتمين بالاستثمار في البلاد.

4- يجب على الوزارة توفير الدعم التسويقي المناسب للمستثمرين الهنود المهتمين بالاستثمار في البلاد.

5- يجب تبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية للمستثمرين الهنود، وتحديد الآليات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار وتقليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

6- يجب تطوير البنية التحتية في البلاد، وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى الاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين الهنود، مثل تحسين الطرق والموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية والاتصالات.

7- يجب تحسين الخدمات اللوجستية المتاحة في البلاد، والتي تسهل عملية الاستثمار وتساعد على جذب المستثمرين الهنود.

8- يجب على الوزارة توفير الدعم المالي المناسب للمستثمرين الهنود، مثل القروض والضمانات الائتمانية والتمويل الأسهمي، لتشجيعهم على الاستثمار في البلاد.

وأوضح أنه يجب على وزارة قطاع الأعمال العام أن تتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، وتشجيع المستثمرين الهنود على الاستثمار في البلاد.