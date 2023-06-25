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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية ميزورى الأمريكية

إطلاق نار
إطلاق نار

أسفر إطلاق نار اندلع اليوم الأحد، في موقف للسيارات بمدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة خمسة آخرين، وفقًا لمكتب شرطة مقاطعة جاكسون.

اندلعت أحداث العنف في حوالي الساعة 4:30 صباحًا جنوب شرق وسط مدينة كانساس سيتي ، حسبما أعلن مأمور المقاطعة داريل فورتي صباح الأحد.

وقال فورتي إنه تم استدعاء الضباط للتحقيق في تقرير عن إطلاق نار وعثروا على ثلاثة ضحايا، رجلان وامرأة، قتلى في موقف للسيارات وفي شارع جنوب تقاطع شارع 57 وشارع بروسبكت.

لم يتم الإعلان على الفور عن أي اعتقالات، ويجري التحقيق في الدوافع وراء الحادث، بحسب شبكة abc الأمريكية.
وقال فورتي إن خمسة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف أو المركبات الخاصة، وجميعهم يعانون مما يعتقد أنه إصابات بطلقات نارية لا تهدد الحياة.

تشير الأدلة الأولية، وفقًا للمأمور، إلى وجود تجمع كبير للناس في موقف للسيارات عند التقاطع عندما اندلع إطلاق النار.

إطلاق نار مقتل ثلاثة أشخاص شرطة مقاطعة جاكسون كانساس سيتي المقاطعة داريل فورتي

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