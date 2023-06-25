بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند: "قوة ومتانة"

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر حاليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة وأكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين.

وترصد "الدستور" العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند.

كانت مصر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الإفريقية، إذ دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ منذ مارس 1978 وتستند إلى بند الدولة الأكثر رعاية وزادت التجارة الثنائية أكثر من خمس مرات في السنوات العشر الماضية.

حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

بلغت قيمة صادرات مصر إلى الهند 1.89 مليار دولار أمريكي والواردات من الهند 2.26 مليار دولار أمريكي مع وجود ميزان تجاري إيجابي للهند يبلغ 372 مليون دولار أمريكي.

توسعت التجارة الثنائية بسرعة في 2021-22، حيث بلغت 7.26 مليار مسجلة زيادة بنسبة 75٪ مقارنة بالسنة المالية 2020-2021.

بلغت صادرات الهند إلى مصر خلال هذه الفترة 3.74 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 65٪ عن نفس الفترة في السنة المالية 2020-2021.

وفي الوقت نفسه، بلغت صادرات مصر إلى الهند 3.52 مليار دولار أمريكي مسجلة زيادة بنسبة 86٪. الفترة من 2021-22 كانت أهم الواردات الهندية من مصر هي الزيوت المعدنية / البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن وكانت العناصر الرئيسية للتصدير إلى مصر من الهند هي لحم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني.

كانت الهند ثالث أكبر سوق تصدير لمصر وسادس أكبر شريك تجاري وسابع أكبر مصدر لمصر.

توجد آليات ثنائية لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الهند ومصر، وتساعد البعثة أيضا في تنظيم منتديات مختلفة للتعاون التجاري.

منذ أغسطس 2021 بدأت مصر في تنظيم معارض تجارية بمشاركة فعلية شارك أكثر من 10 وفود تجارية في المعارض التجارية في مصربين أغسطس وديسمبر 2021.

استثمرت حوالي 50 شركة هندية في مختلف القطاعات في مصر باستثمارات إجمالية تتجاوز 3.15 مليار دولار أمريكي.

وتشمل الاستثمارات الهندية، الشركات الهندية موجودة في مجموعة من القطاعات مثل الملابس والزراعة والمواد الكيميائية والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة وغيرها.