دعم متبادل وتعاون كبير.. العلاقات العسكرية بين مصر والهند

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر حاليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة وأكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين.

وفي السياق، ترصد "الدستور" العلاقات العسكرية بين مصر والهند.

في الستينات، كان هناك تعاون كبير بين مصر والهند في صناعة طائرة الـ "القاهرة 200"، التي تعد من أفضل الطائرات متعددة المهام.

دعم كبير تحظى به العلاقات بين مصر والهند، حيث إن الدولتين تملكان على المستوى العسكري علاقات عميقة، فطبيعة العلاقات العسكرية بين البلدين هي علاقة تعاون، كما أن إصرار الهند على التعاون العسكري مع مصر سببه قدرتها على مكافحة الإرهاب.

تتعاون الدولتان في في مكافحة الإرهاب، ويتم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التدريبات المشتركة، وفي مجال توطين الصناعات الحربية.

تتميز العلاقات العسكرية المصرية الهندية بـ"العلاقات الثنائية المتنامية" بين البلدين، حيث اتفق الجانبان المصري والهندي على اتخاذ خطوات لتعاون أعمق فى مجالات الصناعات الدفاعية والبحوث والتطوير، بما فى ذلك إنتاج مشترك للمعدات الدفاعية، كذلك التعاون في المجال البحرى ومكافحة الإرهاب، كما قامت مصر بتنفيذ العديد من التدريبات الجوية مع الجانب الهندي، كما نفذت أيضا العديد من التدريبات البحرية مع نظيرتها الهندية خلال العام الماضي.

فى 12 نوفمبر 2017 قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة رسمية للهند بدعوة من وزير الدفاع الهندي، وشهدت الزيارة العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والأمني، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

فى 2 نوفمبر 2021 نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريبًا جويًا على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات ‏المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات ‏والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث، وتنفيذ التدريب ‏على التزود بالوقود فى الجو، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من ‏الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية فى ‏تناغم كامل، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي يؤهلهم ‏لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليهم.

في 24 يونيو 2022، عندما حلقت ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز Su-30 MKI فوق المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ساعدت طائرات MRTT التابعة للقوات الجوية الإماراتية في إعادة تزويدها بالوقود على متن الطائرة، مما مكنها من القيام بما يقرب من ست ساعات من الرحلة دون توقف في طريقها إلى مصر للمشاركة في برنامج القيادة التكتيكية (TLP)، ويتضمن هذا البرنامج الذي يستمر لمدة شهر، والذي يقام في مدرسة سلاح الجو المصري في مصر أيضا طائرات F-16 التابعة للقوات الجوية المصرية، إلى جانب طائرات Mi-29 وطائرات رافيل، تدريبا متبادلا بين الطاقم الجوي لكلا البلدين، والتبادل المتبادل للتدريب والمعرفة التشغيلية من خلال جلسات الفصول الدراسية، فضلا عن مهام الطيران.

فى 19 سبتمبر 2022 قام وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، بزيارة مصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، ونيفيديتا شوكلا وكيل أول وزارة الدفاع الهندية، وألوك تيوارى سكرتير خاص وزير الدفاع الهندي، شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلًا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.