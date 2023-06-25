إلغاء الإجازات.. محافظ قنا يعلن استعدادات عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن جاهزية المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال تخصيص ٢٢٦٣ مسجد لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلى أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الأوقاف، ويبلغ عددها حوالي 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى أنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحى والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلى الأماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.



وقال إنه تم إلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري، مشيرا إلي أنه سيتم الدفع بعدد ١٢٦ سيارات إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ، خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات ، كما تم تزويد نقاط الإسعاف المنتشرة علي الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ.



وأضاف "الداودي" أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير مخزون كافي من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز، وزيادة كميات أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية، بالإضافة إلي توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها، للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، لافتا إلى أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية التموين، مؤكدا أن مديريات التموين والطب البيطرى والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمى و خالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة خلال ايام العيد وعقب إنتهاء الإجازة المقررة .