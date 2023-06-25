ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يشكر أبوريدة على مساندته للأهلى

الخطيب وهاني أبو
الخطيب وهاني أبو ريدة

استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، اليوم، المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي، والذي حضر لتهنئة النادي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا، والحديث مع رئيس الأهلي بخصوص بعض الملفات الكروية.

وخلال الجلسة الودية وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية للمهندس هاني أبوريدة على تهنئته للنادي ومساندته للأهلي عند مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال الخطيب: "أثناء فعاليات البطولة في العام الحالي تعرض فريق الأهلي لبعض المخاوف والعوائق.. وجرى الحديث مع المهندس هاني أبوريدة بهذا الخصوص، والحقيقة كانت استجابته سريعة، وحرص على مساندة ودعم فريق الأهلي وكل الفرق المصرية للحصول على حقوقها المشروعة، وهذا شيء يحسب له بكل تأكيد".

وأضاف أن أبوريدة تحدث معه حول العديد من الملفات الكروية المطروحة، التي سوف يسعى من خلالها في الفترة القادمة إلى خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية خاصة عند المشاركة في البطولات القارية.

الكابتن محمود الخطيب الاهلى هانى ابو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

قبول استئناف البلوجر سلمى الشيمى وإلغاء حكم حبسها عامين

الخطيب يشكر أبوريدة على مساندته للأهلى

رونالدو يحل رابعًا.. قائمة أغلى 10 لاعبين فى الدورى السعودى

الجنايات تعاقب تاجر الشابو بالمشدد 6 سنوات فى دارالسلام

أم تقدم الشيشة لابنتها فى امتحان الكيمياء.. حقيقة "الصورة الصادمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى